В выходные воронежцам сулят очередную порцию снега

Зима в этом году позаботилась о новогоднем настроении для воронежцев Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Оттепель, пришедшая в Воронеж пару дней назад, не будет продолжительной. По прогнозам, уже в выходные зима напомнит о себе морозом и новой порцией снега. В субботу, 19 декабря, днем ожидается около трех градусов с минусом. Утром начнется снег, который будет с разной интенсивностью продолжаться до ночи.

В воскресенье осадки немного ослабеют, но температура начнет падать. К вечеру 20 декабря столбики термометров опустятся до отметки -7.

Если заглянуть чуть подальше, то прогноз на понедельник обещает дальнейшее понижение температуры, гораздо ниже 10-градусной. Но более точно это станет известно в ближайшие дни.