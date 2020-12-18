Владимир Нетёсов: Темпы развития интернет-связи и цифровизации будут только нарастать

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Вопрос оснащения малых населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек современной телефонной и интернет-связью должен быть решен до конца 2021 года. Об этом 17 декабря заявил Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Кроме того, глава государства уточнил, что к 2030 году этот вопрос будет решен и в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 250 человек. «Там наиболее затратно, но мы это тоже будем делать», - подчеркнул Президент.

Стоит напомнить, что в начале ноября текущего года проблему двукратного сокращения финансирования программы по устранению цифрового неравенства поднял секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Учитывая социальную значимость этой программы для жителей малых населенных пунктов, партия настояла на сохранении финансирования в полном объеме. Деньги были заложены в федеральный бюджет на 2021-2023 годы.

Комментируя сроки и перспективы решения этих проблем, лидер воронежских единороссов, член президиума Генерального совета «Единой России» председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что в регионе активными темпами ведется подключение к интернету сельских образовательных учреждений (они становятся своего рода «точками входа» для развития местных систем современной связи) и цифровизация образовательного процесса.

«В Воронежской области этим летом широкополосный доступ в интернет получили 494 образовательных организации в сельской местности и поселках городского типа.

Все эти учреждения подключены к профильным сервисам: системе организации дистанционного обучения, системе видеоконференцсвязи. Кроме того, в сентябре 2020 года 105 образовательных организаций получили современное оборудование для создания цифровых рабочих мест учителей, а также ноутбуки для учеников», - подчеркнул Владимир Нетёсов.

Также, в ходе реализации федерального проекта «Современная школа» в сельских школах Воронежской области открылись 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Здесь на современном оборудовании школьники изучают такие предметы, как «Технология», «Информатика» и «ОБЖ».