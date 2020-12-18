Как воронежским семьям получить новогодние выплаты в пять тысяч рублей на детей до семи лет

фото: архив "КП".

Ежегодная пресс-конференции Владимира Путина прошла 17 декабря. На встрече с журналистами президент заявил, что все семьи, в которых есть дети до семи лет (включительно), получат к Новому году по пять тысяч рублей на каждого ребенка.

Как оказалось, подавляющему количеству воронежских семей не придется совершать дополнительных действий, чтобы получить деньги. Средства перечислят автоматически тем, кто уже получал выплаты на детей до трех лет и с трех до 16. Деньги перечислят на счет, который был указан в том заявлении. Если же реквизиты сменились, то придется подать новое.

Также родителям нужно отправить заявление, если ребенок появился на свет 1 июля 2020 года и позже или в семье есть дети до 8 лет, на которых предыдущие выплаты по каким-то причинам не были оформлены. Сделать это можно сделать через портал госуслуг.