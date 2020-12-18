Губернатор подписал указ, определяющий виды и параметры охоты в Воронежской области

Фото предоставлено Воронежским стрелковым клубом

16 декабря губернатор подписал указ, регламентирующий действие Федерального закона об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов на территории нашего региона.

Документ определяет в качестве разрешенных видов в угодьях любительскую и спортивную охоту; охоту в целях научно-исследовательской деятельности и образовательной деятельности; в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов; в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

В приложении к документу отражены параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях. Указ вступает в силу 1 января 2021 года. С полным текстом можно ознакомиться в официальном портале опубликования актов Воронежской области.

Напоминаем охотникам, что с 1 января на территории Российской Федерации вступают в силу новые правила охоты, которые местами сильно отличаются ныне действующих.