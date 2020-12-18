Воронежские стрелки выступили с инициативой поправок федерального оружейного законодательства

Фото предоставлено Воронежским стрелковым клубом

Воронежский Стрелковый клуб выступил с инициативой внесения поправок в федеральное законодательство в части актуализации оборота спортивного оружия. Существующие нормы таковы, что препятствуют развитию стрелкового спорта.

- Сейчас большинство спортсменов, занимающихся видами спорта, в которых используется спортивное длинноствольное оружие с нарезным стволом, не могут приобрести такое оружие для занятия спортом, - пояснил Альберт Горбачев, руководитель Стрелкового клуба. - Закон по какой-то причине связывает приобретение такого оружия для этих целей с предварительным владением гладкоствольным спортивным оружием в течении 5 лет, что выглядит просто абсурдным. Такие виды спорта, как пулевая и стендовая стрельба, никак между собой не связаны. Это все равно, что сравнить с чем-то из разряда «чтобы играть в хоккей, вы должны 5 лет проходить на фигурное катание, с обязательным владением личными фигурными коньками». Приобретение же короткоствольного спортивного оружия сведено законом вообще к чему-то утопичному – нужно стать мастером спорта по стрельбе из такого оружия, при этом, не владея им. Так же можно отметить, что в законе, помимо конкретных требований для приобретения конкретных видов оружия, существуют и некоторые другие, так скажем общие, юридически значимые моменты, которые являются просто технически невыполнимыми. В связи с «кривизной» закона, спортсмены вынуждены владеть оружием, оформленным как охотничье, при этом стендовикам «везет» - они могут приобрести гладкоствольное оружие сразу и заниматься спортом, что не скажешь о спортсменах, занимающихся пулевой стрельбой из нарезного длинноствольного оружия. До момента наступления 5-летнего охотничьего стажа такому спортсмену приходиться пользоваться чужим оружием, что естественно происходит небесплатно и сильно ограничено по многим факторам. Пистолетчикам же можно только посочувствовать – личного оружия им не видать до завоевания спортивных званий, и остаётся только пользоваться чужим оружием. Сложно говорить о развитии стрелкового спорта без устранения этих препятствий, и закон об оружии нуждается в скорейшей правке.

Авторы инициативы уже заручились поддержкой регионального департамента физкультуры и спорта и направили официальное обращение в Воронежскую облдуму.