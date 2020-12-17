В Воронежской области за неделю число заболеваний ОРВИ увеличилось на 13%

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Все также беспокойство вызывает в регионе и заболеваемость гриппом и ОРВИ. Только за последнюю неделю к медикам обратились 11662 пациента. Об этом стало известно сегодня, 17 декабря, после заседания регионального оперштаба по противодействию коронавирусной инфекцией.

По словам главного санитарного врача области Игоря Механтьева, чуть меньше половины из тех, кому потребовалась помощь врачей, – 4,5 тысяч – это дети до 14 лет. Всего заболеваемость ОРВИ в области подскочила за минувшие семь дней на 13 %. В 11 районах области зафиксировали превышение эпидпорога ОРВИ. Среди них – Бобровский, Ольховатский, Эртильский, Рамонский и др.

По данным санврачей, чаще всего инфекцией заражаются взрослые.

В связи с тем, что в регионе предстоят новогодние праздники, Игорь Механтьев порекомендовал усилить меры безопасности и контроль за соблюдением норм. Особенно это касается городского транспорта, в котором люди едут на работу, а также автовокзалов и железнодорожных вокзалов. Ну и, поскольку большое скопление ожидается в торговых центрах, там так также не рекомендуется появляться без средств защиты.

За минувшие сутки в области зафиксировано 23 смерти пациентов от осложнений, вызванных ковидом и 389 заболевших.