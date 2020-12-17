В Воронеже пройдет масштабный фестиваль Rukami по популяризации технического творчества

фото из архива "КП". Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Воронеже пройдет фестиваль идей и технологий Rukami 19 и 20 декабря. Из-за напряженной эпидобстановки мероприятие состоится в онлайн-формате. Участие в нем бесплатное.

Программа фестиваля рассчитана на зрителей всех возрастов. В его рамках на базе кружкового движения Воронежской области откроется уникальный центр подготовки технологических энтузиастов среди подростков – «Космодром». Каждый зритель сможет познакомиться с фантастическими изобретениями, задать вопросы специалистам и узнать, как присоединиться к движению.

Специальный блок «Галактика чудес» научит участников создавать подарки своими руками, например, светящийся елочный шар, елку с диодами, украшения из пластика. Т

Также для зрителей проведут воркшопы «Визуализация данных. Как быстро настроить и поделиться с друзьями» и «Решение обучающих задач на языке Python на платформе киддо», а также мастер-классы по созданию музыки с помощью мобильных устройств «Смартфон как музыкальный инструмент» и и «Сторителлинг — искусство рассказывать истории».

Специальным гостем фестиваля станет Константин Дебликов – популяризатор современного протезирования, пользователь бионических протезов рук с 2014 года, участник первого в истории соревнования пользователей современных протезов Cybathlon (Швейцария).

Зарегистрировать на фестиваль можно по ссылке.