Юных воронежцев приглашают на форум одаренных детей

Одна из площадок форума в прошлом году. Фото: Максим ГОРОХОВ

VI Форум одаренных детей Воронежской области пройдет 24 декабря. Из-за коронавируса мероприятие пройдет в онлайн-формате. В программе: поздравления известных людей области, интервью с одаренными детьми, видеопрезентации регионального центра «Орион», Центра опережающей профессиональной подготовки, детского технопарка «Кванториум», центра по работе с одаренными детьми «Солнышко в Репном».

Традиционно в рамках форума состоится награждение пяти талантливых ребят в области краеведения, спорта, искусства, естественнонаучного и технического направления. Также премии получат победители областного конкурса «Старая, старая сказка», регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и лучшие спортсмены.

Прямая трансляция форума будет идти по местному телеканалу. А в соцсетях «Ориона», «Кванториума», школы выпускников Репного и Центра опережающей профессиональной подготовки пройдут квизы, викторины, игры.

Чтобы поучаствовать в них, необходимо зарегистрироваться на сайте регионального центра «Орион». Это можно сделать до 15 часов 23 декабря. После подтверждения регистрации заполните Google-форму, в которой выберите одну из предложенных активностей.

Подробнее о регистрации и организационных подробностях проведения форума можно узнать здесь.