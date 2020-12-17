Каникулы у воронежских школьников начнутся с 28 декабря

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Стали известны даты каникул в воронежских школах. Они начнутся, как и планировалось, с 28 декабря. Губернатор Александр Гусев согласовал даты их проведения. Об этом сообщили в облправительстве 17 декабря по итогам заседания регионального оперштаба по противодействию коронавирусу.

Отдыхать дети будут до 10 января. То есть, все новогодние праздники. А за парты сядут 11 января.

Ранее проходила информация, что зимние каникулы школьникам могут продлить, но пока она не подтверждается.