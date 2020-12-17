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Каникулы у воронежских школьников начнутся с 28 декабря

За парты дети снова сядут 11 января
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Стали известны даты каникул в воронежских школах. Они начнутся, как и планировалось, с 28 декабря. Губернатор Александр Гусев согласовал даты их проведения. Об этом сообщили в облправительстве 17 декабря по итогам заседания регионального оперштаба по противодействию коронавирусу.

Отдыхать дети будут до 10 января. То есть, все новогодние праздники. А за парты сядут 11 января.

Ранее проходила информация, что зимние каникулы школьникам могут продлить, но пока она не подтверждается.