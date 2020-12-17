За неделю более 63 тысяч жителей Воронежской области привились от гриппа

За прошедшую неделю более 63 тысяч жителей Воронежской области привились от гриппа. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Таким образом общее число прошедших иммунизацию в регионе превысило 1,23 млн человек. Это 53% от общей численности населения.

- Ежегодно вакцинируются все желающие, но есть определенные категории, кому данная прививка обязательна. Это работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, дети, пожилые старше 60 лет, - отмечают в облздраве.

Вакцинация снижает риск заражения гриппом и ОРВИ, наложения нескольких инфекций, а также позволяет минимизировать тяжелые течения заболеваний. Возрастает важность прививки от гриппа в период пандемии, так как сочетание гриппа и COVID-19 может привести к осложнениям.