Доходная часть бюджета Воронежской области-2020 выросла почти на 1,9 млрд рублей

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Соответствующие изменения были одобрены депутатами Воронежской областной Думы в главный финансовый документ региона на этот год.

Корректировка областного закона была утверждена в ходе шестого заседания регионального парламента.

– Очередные поправки в главный финансовый документ региона связаны с изменением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением средств между департаментами, а также внутри их смет, – пояснил необходимость корректировок председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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