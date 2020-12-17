Болельщики признали нападающего воронежского "Факела" третьим по силе игроком ФНЛ

Андрей Разборов. Фото: с сайта ФК "Факел"

В ФНЛ подвели итоги голосования, в котором болельщики определяли лучшего игрока лиги в ноябре-декабре. Как всегда, свое мнение высказали и эксперты.

Болельщики на третье место поставили нападающего "Факела" Андрея Разборова. За нашего форварда отдали 12,7 процентов голосов. Лучший бомбардир ФНЛ, нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев (22 забитых мяча), занял второе место с 22,1 %. Победил же еще один форвард - игрок владикавказской «Алании» Николай Гиоргобиани, набравший 32,4% голосов.

Напомним, Разборов в ноябре-декабре забил победный гол в игре ярославским "Шинником", в матче с "Чайкой" из Ростовской области его забитый мяч принес команде ничью, а также зиму вне зоны вылета. А в матче со "СКА-Хабаровском" Андрей оформил разгром, сделав счет 3:0.

Эксперты ФНЛ отдали предпочтение конструкторам атак и вратарю. По их версии, лучшим игроком ноября-декабря стал хавбек московского "Торпедо" Александр Рязанцев. Футболист, в составе казанского "Рубина" забивавший не кому-нибудь, а самой "Барселоне", в последний месяц осени пополнил свой бомбардирский счет тремя мячами и тремя голевыми передачами.

На втором месте полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Кабутов, который в ноябре отдал семь голевых передач в семи матчах. На третьем - голкипер омского "Иртыша" Владислав Полетаев. На счету 20-летнего голкипера четыре «сухих» матчей, включая гостевой с "Оренбургом".