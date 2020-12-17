Владимир Нетёсов: «Воронежская область продолжает работу по привлечению кадров в учреждения здравоохранения области»

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Это решение направлено на снижение кадрового дефицита в медицинских организациях региона.

В ходе шестого заседания Воронежской областной Думы депутаты одобрили изменения в региональный закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области».

– Документ направлен на повышение социальной защищенности медицинских работников. Кроме того, его положения позволят способствовать укомплектованию организаций здравоохранения недостающими кадрами, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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