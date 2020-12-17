В Воронежской области у селянина нашли залежи марихуаны

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Спонтанно растущую коноплю житель Новохоперского района нашел в окрестностях. Нарвал растений, принес домой и изготовил наркотик. О том, что у него имеется марихуана правоохранителям стало известно из полученной оперативной информации.

Они решили проверить, как живет 55-летний житель районного центра. Нагрянули к нему с обыском. Как пояснили в региональном главке 17 декабря, стражи порядка у него дома на улице Советской обнаружили сверток с веществом растительного происхождения. Изъятое взяли на экспертизу. Она и подтвердила, что это марихуана массой более 116 граммов.

В отделе полиции подозреваемый признал свою вину и пояснил, что наркотик хранил для личного употребления.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему «светит» до 10 лет лишения свободы.