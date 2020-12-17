Под Воронежем осудили мужчину за покупки по чужой банковской карте

Фото из архива КП Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Павловске 33-летний местный житель нашел на заправке банковскую карту, оплатил покупки и получил срок. Его действия квалифицировали как кражу (п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в районном суде 17 декабря.

Инцидент произошел в июле 2020 года. Чужую банковскую карту мужчина обнаружил на заправке. Только вот не озадачился тем, чтобы вернуть ее владельцу, а, увидев значок «wi-fi», решил расплатиться ею. Такая услуга позволяла делать покупки на сумму до тысячи рублей без введения пин-кода. Мужчина «разгулялся» на сумму 10 166 рублей 57 копеек. Пока, естественно, его не вычислили.

Суд признал его виновным и назначил наказание – 1 год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.