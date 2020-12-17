Под Воронежем задержан мужчина, забивший в пьяной драке приятеля

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Полицейские в Лискинском районе задержали подозреваемого, который в пьяном угаре до смерти забил собутыльника. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 17 декабря.

ЧП произошло на улице Красная в городе Лиски. В местную дежурную часть сообщили, что в одном из домов обнаружен труп 31-летнего мужчины. Оперативники задержали его 33-летнего приятеля, который ранее был судим.

Выяснилось, что двое мужчин днем 5 декабря распивали спиртные напитки. Как водится, произошел конфликт, который затем перерос в пьяную драку. Гость набросился на хозяина и стал избивать его кулаками по голове и туловищу. Опомнившись, он заметил, что тот лежит без движения. Тогда он по телефону вызвал другого приятеля. Приехавший позвонил в скорую. Спасти мужчину медикам не удалось – он скончался на месте. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате травмы позвоночной артерии.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанный дал признательные показания. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.