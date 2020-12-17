В администрации района под Воронежем ответили на претензию прокуратуры по холодной школе

Местные власти утверждают, что температура в классах даже после проветривания во внеучебное время была не ниже допустимой по санитарным нормам. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В администрации Новоусманского района прокомментировали представление прокуратуры в адрес их руководителя по поводу холодных классов и спортзала в селе Рогачевка. Напомним, во время одного из визита сотрудников надзорного ведомства температура воздуха в спортзале была 15 градусов при нормативе в 17-20, а относительная влажность 62 процента (допустимые показатели от 40 до 60%). По данным надзорного ведомства, нарушения температурного режима обнаружили и в отдельных классах школы.

- Замеры прокуратуры проводили 11 декабря после проветривания школы, когда там уже не было учеников, - пояснили в администрации Новоусманского района. - В это время в классах допустимой является температура в 15 градусов. А эксперт, привлеченный прокуратой, зафискировал температуру на 2-3 градуса выше. В спортзале проблема низкой температуры, действительно, существует. В то же время, напомним, что на время ликвидации аварии, которая привела к отключению отопления, учеников перевели на "дистант".

Источник "КП" также сообщил, что проблема не решится в одночасье. Здание школы построено в 1992 году, сделано оно из панелей. Нужно провести его утепление. На данный момент батареи горячие, но стены уже в значительной степени не держат тепло. На капремонт необходимо достать 19 миллионов рублей, есть надежда, что его выделят по областной адресной инвестиционной программе, идет поиск спонсоров. В то же время строительство новой школы, которое, безусловно, решило бы проблему, потребует в разы больших денег. Их на данный момент достать очень трудно.

Надо сказать, что школа в Рогачевке по сельским меркам достаточно большая - 250 учеников.