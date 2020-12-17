Под Воронежем задержали чиновницу, выдавшую поддельный аттестат

В Панино силовики задержали чиновницу за подделку документов.

50-летняя руководитель отдела по образованию, опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрации Панинского района в июне 2020 года, пользуясь служебным положением, изготовила дубликат аттестата о среднем общем образовании и приложение к нему, свидетельствующие о получении 49-летним местным жителем среднего образования в одной из школ района.

Чиновнице грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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