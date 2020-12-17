Бывший чиновник мэрии Воронежа не смог оспорить условный срок за превышение полномочий

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Воронежский областной суд отказал в удовлетворении требования экс-руководителя городского управления строительной политики Владимира Пешкова. Бывший чиновник ранее был приговорен к 2 годам лишения свободы «условно» с таким же испытательным сроком за превышение полномочий.

– Адвокаты подали апелляцию. Они пытались оспорить решение райсуда. Но апелляционная инстанция его «засилила», – рассказали в областном суде 17 декабря.

Защита экс-чиновника сделала еще одну попытку, чтобы отменить условное наказание и назначить вместо него судебный штраф. Но служители фемиды посчитали, что это вполне приемлемое наказание за превышение должностных полномочий, в коих он обвинялся. Напомним, по ч. 2 ст. 286 УК РФ ему могли назначить и реальное наказание сроком до 5 лет колонии.

Как уточнили в суде, второй фигурант этого дела – бывший глава строительной политики региона Олег Гречишников с назначенным наказанием спорить не стал. И остался при своих трех годах условного лишения свободы с 2 годами испытательного срока.

О том, что чиновники попались на давлении на одного из участников аукциона на строительство пристройки к городскому детсаду № 69, стало известно в начале декабря 2019 года. Вскоре и Пешков, и Гречишников со своих должностей ушли. По версии следствия, оба чиновника предложили одному из участников торгов самоустраниться. За это обещали «помочь» при аукционе по другому детсаду. В итоге торги выиграла более выгодная чиновникам организация. А начальная цена аукциона, которая обычно в ходе тендера существенно снижается, в итоге упала на 0,1%.