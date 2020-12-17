В Воронеже с наркоторговца взыскали 3,5 миллиона рублей в государственную казну

За торговлю "синтетикой" 34-летний мужчина не только сел в тюрьму, но и лишился 3,5 миллионов рублей. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В апреле 2019 года Коминтерновский районный суд вынес приговор 34-летнему наркоторговцу. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

В суде установили, что в 2018 году мужчина продавал синтетические наркотики в Воронеже. В результате он положил в карман более 3,5 миллионов рублей. Наркоторговца посадили в колонию.

Между тем, по закону доход от нелегальной продажи наркотиков подлежит взысканию в бюджет РФ. Сотрудники прокуратуры Воронежа направили соответствующий иск в суд. В результате 3,5 миллиона поступят в федеральную казну.