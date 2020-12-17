Драмтеатр покажет воронежской детворе новогоднюю сказку онлайн

Новогодних утренников и елок для детворы в этом году не будет из-за ситуации с коронавирусом. Но Кольцовский театр придумал как поздравить юных зрителей с праздником.Театр записал видеоверсию спектакля «Новогодние приключения Полинки-Мандаринки».

Эта удивительная история произошла с обыкновенной девочкой Полиной. Как и ее друзья, Полина очень любила «залипать» в Интернете. Она перестала выходить гулять, играть в «классики», а когда наступила зима, ни разу не покаталась на коньках. Полина даже перестала верить в Деда Мороза и Снегурочку! И вот именно тогда с ней случилось настоящее чудо: она оказалась в сказочной стране Выдумляндии, подружилась с профессором Фейерверкусом и его помощником Конфетошкой, а потом спасла Снегурочку от Интернето-Залипалуса. А какие испытания ей пришлось для этого пройти, юные зрители и их родители смогут узнать, посмотрев сказку

Спектакль покажут на сайте театра в новогодние праздники.