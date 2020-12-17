Воронежцы возмутились переносом остановки у ДК "Электроника"

Люди продолжают собираться в месте, где была старая остановка. Фото: "Типичный Воронеж".

В паблике "Типичный Воронеж" разместили анонимный пост, автор которого возмущается переносом остановки у ДК "Электроника". По его утверждению, люди вынуждены стоять на ветру и снегу без остановочного павильона. Потому что и сами привыкли к прежнему месту, и маршрутки вроде как только там и останавливаются.

Любопытно, что остановку перенесли еще в сентябре. Видимо, пост связан с ухудшением погоды, в частности, с появлением снежной "каши".

В мэрии рассказали, что остановку перенесли по требованию прокуратуры. В надзорном ведомстве Воронежа пояснили, что старая стояла слишком близко от "зебры" и видимость в этом месте для водителей (недалеко поворот) была недостаточной. Между тем, на улице Переверткина, где стоит новая остановка, этих проблем удалось избежать.

Надо также отметить, что в комментариях под постом есть и мнение, что не такой уж большой труд - пройти 100 метров до нового остановочного павильона. Но вот что делать с водителями маршруток, останавливающихся на старом месте, неясно.