С Гарика Мартиросяна через суд требуют 100 тыс рублей за фото Воронежа

Со звезды «Камеди клаб» Гарика Мартиросяна требуют 100 тыс рублей за фото Воронежа, которое юморист разместил в своем блоге в инстаграм без разрешения автора. Иск в арбитраж подала фирма «Пейзаж» из Белгородской области, которая защищает права фотографа.

По данным юристов «Пейзажа», снимок с видом на воронежские достопримечательности Мартиросян разместил в октябре 2018 года. По их мнению, фотография использовалась в коммерческих целях – для привлечения внимания подписчиков и продвижения гастрольной деятельности юмориста. Сумма иска составила двойную стоимость размещения изображения, предусмотренную договором между фирмой и фотографом-правообладателем.

Кстати, пост в Инстаграм с искомым фото Мартиросян удалил.