Спасатели назвали самые масштабные ЧС 2020 года в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области в 2020 году произошло 9 чрезвычайных ситуаций техногенного характера. О них рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области. Сегодня, 17 декабря, ведомство подвело итоги работы за год. в 2020 году в четверг, 17 декабря.

Первое ЧС случилось 11 февраля. Тогда произошло массовое отключение теплоснабжения в Воронеже. Десятки многоэтажек, 12 тысяч человек зимой остались без тепла.

Далее – 7 августа произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей в Рамонском районе. В страшной аварии погибло четыре человека.

С 26 августа по 30 сентября, практически на месяц, регион оказался в кольце пожаров. Они бушевали в Аннинском, Бобровском, Лискинском, Новохоперском, Павловском и Рамонском районах.

С 4 октября в регионе зафиксировали возникновение заболевания африканской чумы свиней в Калачеевском районе.

В конце октября, 30 числа случилось еще одно массовое ДТП. Столкнулся рейсовый автобус и грузовик в Грибановском районе. В результате погиб водитель автобуса и 10 пассажиров получили ранения.

Всего в 2020-м в Воронежской области в результате пожаров в огне погибли 128 человек.

Трагедии на воде унесли жизни еще 84 человек.