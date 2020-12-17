Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Прокуратура потребовала от главы района под Воронежем обеспечить нормальную температуру в школе

По мнению сотрудников надзорного ведомства, силами одного образовательного учреждения проблему не устранить
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий
Два визита прокуратуры позволили сделать вывод, что без вмешательства администрации района проблему не решить.

Два визита прокуратуры позволили сделать вывод, что без вмешательства администрации района проблему не решить.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Работники прокуратуры Новоусманского района провели проверку по поводу ситуации в школе села Рогачевки, где из-за аварии на водопроводе надолго отключили отопление.

Прокурор Новоусманского района Илья Мязин выезжал в эту школу. И убедился, что температура воздуха в спортзале там была 15 градусов при нормативе в 17-20, а относительная влажность 62 процента(допустимые показатели от 40 до 60%). Нарушения температурного режима обнаружили и в отдельных классах школы.

Прокурор района внес представление директору об устранении этих нарушений. 16 декабря сотрудники надзорного ведомства приехали в школу с новой проверкой. Вывод, который они сделали, - конструктивные особенности здания не позволяют справиться с проблемой силами одного образовательного учреждения.

В итоге представление о том, что в школе нужно обеспечить нормальную температуру, направили главе Новоусманского района.

Напомним, что школа в Рогачевке построена в 1992 году, она до сих пор отапливается углем. В районной администрации ранее давали комментарий, что на капитальный ремонт потребуется около 19 миллионов рублей. Для обеспечения финансирования подали заявку на включение школы в областную адресную инвестиционную программу. Пока ее рассматривают, в администрации пытаются привлечь спонсоров, которые могли бы взять на себя 50 процентов оплаты капремонта.