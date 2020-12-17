Прокуратура потребовала от главы района под Воронежем обеспечить нормальную температуру в школе

Два визита прокуратуры позволили сделать вывод, что без вмешательства администрации района проблему не решить. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Работники прокуратуры Новоусманского района провели проверку по поводу ситуации в школе села Рогачевки, где из-за аварии на водопроводе надолго отключили отопление.

Прокурор Новоусманского района Илья Мязин выезжал в эту школу. И убедился, что температура воздуха в спортзале там была 15 градусов при нормативе в 17-20, а относительная влажность 62 процента(допустимые показатели от 40 до 60%). Нарушения температурного режима обнаружили и в отдельных классах школы.

Прокурор района внес представление директору об устранении этих нарушений. 16 декабря сотрудники надзорного ведомства приехали в школу с новой проверкой. Вывод, который они сделали, - конструктивные особенности здания не позволяют справиться с проблемой силами одного образовательного учреждения.

В итоге представление о том, что в школе нужно обеспечить нормальную температуру, направили главе Новоусманского района.

Напомним, что школа в Рогачевке построена в 1992 году, она до сих пор отапливается углем. В районной администрации ранее давали комментарий, что на капитальный ремонт потребуется около 19 миллионов рублей. Для обеспечения финансирования подали заявку на включение школы в областную адресную инвестиционную программу. Пока ее рассматривают, в администрации пытаются привлечь спонсоров, которые могли бы взять на себя 50 процентов оплаты капремонта.