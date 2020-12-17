В Воронежской области в 2020 году произошло 110 крупных прожаров

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

В Воронежской области в 2020 году количество лесных пожаров увеличилось в 4 раза. Всего было зафиксировано 110 крупных очагов против 28 в 2019-м. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС 17 декабря.

Там уточнили, что площадь лесных пожаров составила 2 307 гектаров. Это в 38 раз больше показателя 2019 года. Тогда она фиксировалась на уровне 60,7 га.

Засушливые лето и осень сделали свое дело. Стали известны данные и по количеству ландшафтных пожаров. Они выросли вдвое – 4 932 против 2 443. Увеличилась также их общая площадь. По сравнению с прошлым годом огонь уничтожил в шесть раз больше территории – 1 262 га.

Кроме того, спасатели рассказали, что с начала года в регионе произошло 7 природных пожаров. Пламя уничтожило 166 строений. Среди них – 22 жилых дома, 5 дач, 1 дом для временного проживания, 33 нежилых дома и 105 надворных построек. В хоте быстрого реагирования удалось спасти 458 строений.

Как пояснили в ГУ МСЧ по Воронежской области, такая сложная обстановка в регионе фиксировалась впервые с 2010года. Виной всему – аномальная жара и дефицит осадков.

— На территории области уже 4 января был зарегистрирован первый ландшафтный пожар, а 25 марта — первый лесной пожар. Благодаря своевременному привлечению и передислокации сил и средств удалось спасти от огня 23 населенных пункта (с населением более 15 тысяч человек), 5512 домов. Погибших и пострадавших в результате природных пожаров нет, – пояснили в МЧС.

Материальный ущерб от пожаров составил более 12 млн рублей. Это, кстати, ниже, чем в 2019 году 66 %. Тогда убытки были подчитаны в районе 37 млн рублей.