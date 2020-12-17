Воронежские следователи проверят, почему многодетный мужчина-инвалид за 8 лет не получил жилье

Воронежские следователи начали проверку по вопросу обеспечения жильем 39-летнего инвалида из Таловского района, воспитывающего четверых детей. Мужчина получил травму на производстве, лишился одной руки и повредил другую. Семья живет в разрушающемся доме со старой проводкой, ютятся в одной комнате. И около восьми лет стоят в очереди на жилье.

- Следователи проверят меры государственной поддержки, оказываемые мужчине и членам его семьи, и дадут оценку сложившейся ситуации, - отметили в следственном управлении СК России по Воронежской области.