Служба судебных приставов проведет для воронежцев «Горячую линию» по долгам

В новый год принято отправляться налегке. Поэтому в эти дни Федеральная служба судебных приставив по традиции напоминает воронежцам о необходимости погасить задолженности.

21 декабря с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 воронежское управление проводит «Горячую линию» под девизом «Узнай свои долги». Граждане, позвонившие в эти часы по телефонам 7 (473) 269-98-11 и 269-98-44 смогут не только узнать о наличии у них долгов, но и задать любые другие интересующие вопросы:

- различные способы обращения в УФССП России по Воронежской области (электронные сервисы «Интернет-приемная», «Запись на прием»; личный прием; номера телефонов дежурных судебных приставов; почтовая корреспонденция);

- порядок предварительной записи на личный прием с помощью сервиса «Запись на прием», размещенного на официальном сайте УФССП России по Воронежской области r36.fssp.gov.ru;

- возможность получения услуг в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), а также подачи жалоб в порядке подчиненности;

- нововведения, позволяющие направлять в УФССП России по Воронежской области заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме;

- возможности онлайн-ресурса «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП с помощью этого сервиса можно не только узнать о наличии либо отсутствии задолженностей, но и погасить долги с помощью электронных систем оплаты без личного визита к судебным приставам;

- реализация норм Федерального закона от 20.07.2020 № 215-ФЗ «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции».