Осужден пьяный мотоциклист за гибель приятеля под колесами тягача под Воронежем

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Павловский районный суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП в июне 2019 года. ЧП произошло на автодороге М4 «Дон». 28-летний местный житель на мотоцикле «Motoland» не справился с управлением и «зацепил» прицеп грузового тягача. В результате погиб его пассажир.

Как установил суд, мужчина двигался по полосе разгона. Он управлял мотоциклом без прав, без государственного регистрационного знака. Да еще и был в состоянии опьянения. Навстречу мотоциклу слева в попутном направлении двигался грузовой тягач. Байкер не справился с управлением и столкнулся с колесами полуприцепа в сцепке тягачом. «Motoland» опрокинулся на проезжую часть. В результате пассажира мотоцикла переехали колеса полуприцепа.

Как оказалось, водитель ранее уже был судим. В отношение него после страшной аварии возбудили уголовное дело по п «а» ч.4 ст.264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством в пьяном виде, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и лишил его водительских прав на три года.