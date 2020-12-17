На трассе под Воронежем большегруз забуксовал на подъеме из-за снегопада

Вечером 16 декабря в Эртильском районе груженый МАЗ с полуприцепом не смог подняться в горку. Из-за непрекращающегося снегопада грузовик, следовавший из Эртиля в Брест с партией канистр с маслом, потерял сцепление с дорогой, забуксовав на подъеме. Водитель был вынужден обратиться к автоинспекторам, ведь груженая машина создала помехи для других участников движения. Это случилось на участке дороги «Эртиль - Большой Самовец».

Автоинспекторы вызвали на место спецтехнику, прибывшие на место сотрудники дорожной службы обработали дорогу под колесами фуры песком, после чего взяли ее на буксир и помогли преодолеть подъем.