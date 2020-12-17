В Воронежской области синоптики объявили о желтом уровне опасности погоды

Туман возможен до 18.00 17 декабря. Фото: Алексей ФОКИН

На сайте Гидрометцентра России объявили о желтом уровне опасности погоды в Воронежской области. Предупреждение о нем будет актуально до четверга, 17 ноября. Ничего страшного это не означает. В данном случае речь идет о возможном тумане и гололедице, так как температура при этом может подняться до нуля градусов.

Водителям стоит избегать резких маневров - видимость на дорогах в случае тумана может снизиться до двух километров. Да и ехать нужно осторожнее из-за гололеда. По тем же причинам пешеходам стоит особенно внимательно переходить дороги, особенно на нерегулируемых участках.