Воронежцам покажут «Зимнюю историю»

В канун Нового года воронежцам расскажут «Зимнюю историю». Выставка с таким названием открывается 30 декабря на третьем этаже музея имени Крамского.

Экспозиция представит более 30 живописных и графических произведений Шевченко, Попова, Прагера, Успенской, Гончарова, Стаховского, Хорошилова.

- Зима - удивительное время года, дарящее море ярких впечатлений и искренних эмоций. Представленные на выставке произведения позволяют окунуться в неповторимое очарование русской зимы, вдохновившей мастеров на создание своих работ, каждой из которых соответствует свое настроение. У одних зима суровая и снежная, у других - веселая и морозная, у третьих - тихая и торжественная. Но, при этом все работы неизменно вдохновляют многообразием красок и оттенков, отметили в музее.

Выставка продлится до 24 января.