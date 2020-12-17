Жительница воронежского села воровала у соседа, пока того не было дома

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Кантемировке местная жительница систематически совершала набеги на дом и сараи своего соседа. Улучив момент, когда хозяев не было, 43-летняя женщина выносила все, что под руку попадется. Ее добычей стали даже старая кувалда и самодельные сани, не говоря уже об инструментах и досках.

В итоге злоумышленницу вычислили. Она оказалась на скамье подсудимых. Накануне ей вынесли приговор. Как рассказали в Кантемировском районном суде 17 декабря, женщина обвинялась в нескольких кражах (ст. 158 УК РФ).

Было установлено, что первые набеги она начала совершать на соседское домовладение в мае 2020 года. Увидев, что за ней никто не наблюдает она похитила со двора 3 металлические шестиметровые трубы. Причем отнесла их к себе в три захода. Затем вернулась, залезла на чердак сарая и вытащила обрезные доски в количестве 8 штук длиной по 2 м каждая. Их она также отнесла к себе домой и сложила во дворе.

Но и на этом не остановилась. Снова вернулась, сорвала с двери жилого дома крепление для навесного замка и проникла в дом. Вынесла – кроссовки, пилу, молоток, плоскогубцы, ключ к триммеру.

Снова наведалась к соседям злоумышленница 25 июня. Вынесла из сарая 2 печные плиты, кувалду, самодельные сани, колья и металлический трос. А во дворе похитила корыто и тележку. Похищенным распорядилась по своему усмотрению. Суд приговорил ее к 1 году «условно» с испытательным сроком в 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.