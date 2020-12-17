В воронежской больнице рассказали, как переносят вакцинацию от коронавируса привитые врачи

В больнице №8 сообщили, как чувствуют себя медработники, привившиеся от коронавируса. Первая группа медиков получила вакцину 15 декабря.

- Вакцинацию прошли 30 наших коллег. Все они чувствуют себя хорошо, никаких побочных эффектов не наблюдается. В ближайшие дни планируется вакцинация еще 40 наших коллег, - сообщили в БСМП №8.

Напомним, несколько дней назад в Воронежскую область поступила вторая партия вакцины «Спутник V», которая пойдет на прививки медработников, которые работают с ковидными больными.