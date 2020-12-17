В Коминтерновском районе Воронежа установят 1100 контейнеров для раздельного сбора мусора

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В Коминтерновском районе установят 1100 контейнеров для раздельного сбора мусора. Пробную партию емкостей сделали в исправительной колонии №2. Представители управы пока оценивают качество сварных швов, покраски, а также соответствия объектов заявленным размерам, сообщили в мэрии.

Напомним, в Коминтерновском районе уже частично работает система раздельного сбора мусора: в ряде дворов установлены сетки для пластика. Их по заявкам жилищных организаций забирают три специальных мусоровоза.

Внедрение раздельного сбора мусора в регионе планируют начать в 2021 году, к 2024 году обещают перерабатывать порядка 35% воронежского мусора.