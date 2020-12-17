Жительница Воронежа отдала мошенникам 800 тыс на "инвестирование", взяв под их диктовку три кредита

За 16 декабря жертвами дистанционных мошенников стали 18 жителей Воронежской области. В общей сложности потерпевшие потеряли более 3,3 млн рублей.

60-летнюю жительницу Левобережного района аферистка развела на 800 000 рублей под предлогом заработка посредством инвестирования в различные банки. 17 ноября позвонила неизвестная девушка, представилась сотрудницей финансовой фирмы и предложила подработку: "всего навсего" надо переводить деньги на различные счета и при этом получать прибыль от покупки криптовалюты. Чуть позже женщине перезвонил якобы менеджер этой же и фирмы и помог ей установить на мобильное устройство приложение, также пенсионерка выслала ему фото своего паспорта и кредитной карты. Поверив в легкие деньги, потерпевшая в течение месяца оформила на свое имя три кредита на общую сумму 600 тысяч рублей. Каждый день она частями переводила деньги на различные счета, которые ей указывали мошенники. Переведя около 800 тысяч и проработав на мошенников месяц, женщина поинтересовалась у "работодателей" прибылью. После этого аферисты перестали выходить с пенсионеркой на связь.

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