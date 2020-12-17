В Воронеже умер декан факультета компьютерных наук ВГУ

16 декабря умер декан факультета компьютерных наук ВГУ Эдуард Алгазинов. На сайте факультета сообщается, что профессор скончался после тяжелой болезни. По неподтвержденным данным, 77-летний Эдуард Алгазинов заболел коронавирусом.

Под руководством Эдуарда Алгазинова в ВГУ в 1999 году открыли новый факультет - компьютерных наук. Он был его деканом более 20 лет.

Эдуард Константинович сам был выпускником ВГУ, после окончания университета получил приглашение работать ассистентом на кафедре электроники, прошел путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой, декана физического факультета 1988-1994 годов, проректора факультетов естественно-математического цикла ВГУ 1994-1998 годов.

В 1995 году Эдуард Константинович стал инициатором нового направления развития университета - информатизации образования и управления. В 1999 году Алгазинов возглавил процесс создания в ВГУ факультета компьютерных наук - первого факультета такого направления, открытого в университетах России.

- Он был во всех отношениях Университетским Человеком… Он был мудрее и смелее всех нас, видел перспективы, которых не видели многие его более молодые коллеги. И он был, по настоящему, добрым, отзывчивым человеком, к которому всегда можно было прийти за помощью и поддержкой будь ты студент или опытный профессор, - отметили в ВГУ.

Похороны Эдуарда Алгазинова пройдут 18 декабря на Лесном кладбище в Юго-Западном районе.