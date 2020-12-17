Под Воронежем пьяный водитель на "Кадиллаке" протаранил "Ладу", выехав на перекресток на красный

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За 16 декабря в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 105 ДТП, травмы в них получили восемь человек.

Около 4.05 в Борисоглебске «Кадиллак Эскалейд» врезался на перекрестке в автомобиль «Лада Гранта». По предварительным данным полиции, 40-летнийводитель "Кадиллака" был пьян, к тому же, выехал на перекресток на красный.

В аварии пострадали пассажиры «Лады Гранта»: 34, 45 и 48-летние жители Саратовской области, их доставили в больницу.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.