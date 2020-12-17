Воронежский "киборг" снял видео в стиле игры Cyberpunk 2077

Скриншот с видео

Скотч и изолента играют важную роль в жизни современных киборгов. Воронежец Константин Дебликов снял видео в стиле недавно вышедшей игры Cyberpunk 2077. В ролике у брутального киборга отклеивается протез. Видео набрало 44 тысячи просмотров.

- В играх, фильмах и книгах бионические протезы не просто возвращают людям утраченные возможности, а расширяют их, превращая инвалидов в суперлюдей. Поэтому в сознании многих существует миф, что протезы уже крутые и функциональные, но пока это не так, - отметил на своей странице в Инстаграм Константин. - Протезы научились делать красивыми, но функционал и исполнение у них по-прежнему так себе, поэтому скотч и изолента играют важную роль в жизни современных киборгов.

Константин Дебликов лишился кистей во время фаер-шоу в августе 2014 года, в его руках взорвалась пиротехника.