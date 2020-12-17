Воронежцев научат делать светящиеся елочные шары и елку с диодами

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19 и 20 декабря в Воронеже состоится фестиваль идей и технологий Rukami. Из-за ограничительных мер по коронавирусу он пройдет в формате онлайн.

Rukami - это проект по популяризации технического творчества. На базе кружкового движения Воронежской области в рамках фестиваля будет работать первый, уникальный центр подготовки технологических энтузиастов среди подростков - «Космодром».

- Мы в проекте Rukami верим, что инновации рождаются, когда творческое мышление встречается с хорошей технической базой. В Воронеже невероятно креативная среда и богатая культурная жизнь, в которую фестиваль Rukami привнесет опыт и практики Кружкового движения со всей страны, - отметила руководитель проекта Наталья Смелкова.

В онлайне пройдет более 30 мастер-классов и лекций, а отдельная часть программы будет посвящена проектам в digital: созданию AR-масок, анимационных видео, продвижению школьных и студенческих проектов. Специальный блок «Галактика подарков» расскажет зрителям о технологичных подарках своими руками - зрители научатся создавать светящийся елочный шар, елку с диодами, украшения из пластика.

Присоединиться к трансляции можно по ссылке https://lk.rukamifest.com/events/1785/sign-up