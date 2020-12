Воронежская филармония начинает марафон новогодних концертов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Филармония приглашает воронежцев отметить новогодние праздники. Атмосферу начнут создавать уже с 17 декабря. В этот день с программой «Новогодний Jazz» выступит Биг-бенд Воронежской филармонии. Музыканты вместе с солисткой Татьяной Спасибуховой исполнят популярные новогодние и рождественские мелодии, покорившие мир: «В лесу родилась елочка», Let it snow, The Christmas Song и другие. Начало в 19.00

25 декабря в 19.00 прославленные «Воронежские девчата» выступят с программой «А снег идет».

27 декабря в 13.00 Губернаторский эстрадно-духовой оркестр сыграет «Зимнюю рапсодию», составленную из музыки к кинофильмам, эстрадных и джазовых номеров. Солисты: сопрано Светлана Шкарупина и Елена Старкова, баритон Владислав Бирюков.

Вечером 27 декабря запланирована программа Моz-Art & Co. В новогоднем ревю примут участие артисты симфонического оркестра Ксения Марфина (скрипка), Екатерина Платонова (скрипка), Янина Австрецкая (альт), Святослав Москаленко (кларнет), ансамбль «Воронежские солисты», артисты музыкально-литературного лектория Артур Гурьев, Виктория Черникова, Максим Смирнов. Специальный гость – концертмейстер оркестра Большого театра России Петр Кондрашин. Начало в 18.00.

28 декабря в 19.00 всех освежит «Новогодний fresh» с участием мужской хора ART’o’dox и двух очаровательных солисток – Яны Сафроновой и Елены Старковой.

29 декабря в 19.00 покажет «Новогодние узоры» ансамбль «Балалайка», солисты: Дарья Душина, Анатолий Студеникин, Кирилл Салтыков, Евгения Пасечная.