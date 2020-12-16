Каждый четвертый воронежец хотел бы сократить новогодние праздники

25,7% отметили, что им все равно на длину новогодних выходных, так как их рабочий график не зависит от праздничных дней Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Оставить выходными только 31 декабря, а также 1 и 2 января - с таким предложением выступил первый замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он вновь поднял вопрос о том, нужна ли нам декада «каникул». Тем более, когда экономическое положение в мире в целом не располагает к длительным праздникам. Напомним, выходить на работу в 2021 году многим можно будет только 11 января.

«КП-Воронеж» вместе с социологической службой «Ваше мнение!» решила узнать у жителей нашего региона: хотели бы они сократить себе отдых? Казалось бы, ответ очевиден, но...

Вначале скажем, что идею Геннадия Онищенко с отдыхом в течение всего пары дней поддерживает всего 2,6% воронежцев. Но в то же время 26% респондентов признались, что действительно были бы не прочь сократить отдых в январе 2021 года до пяти дней. По их мнению, этого было бы достаточно.

18,3% горожан ответили на предложение о сокращении праздников: «Нет, выбрано оптимальное количество выходных дней». А другие 9,8% опрошенных мечтают и вовсе о том, чтобы новогодние праздники растянулись еще дольше.

25,7% отметили, что им все равно на длину новогодних выходных, так как их рабочий график не зависит от праздничных дней. Остальные затруднились ответить на вопрос.

Напомним, не так давно в Воронежской области 31 декабря губернатор объявил праздничным днем.