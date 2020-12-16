В Воронеже один из маршрутных автобусов перестанет ходить до станции «Придача»

По новому маршруту автобусы отправятся в ближайшую пятницу Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С 18 декабря изменится путь автобусного маршрута № 49М - общественный транспорт перестанет ходить до железнодорожной станции «Придача». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Теперь движение автобусов будет направлено от остановки «Перинатальный центр» по улицам Академика Королева, Горина, Олифиренко, Чудесной, 1 Мая, площади Советов, улицам 65 лет Победы, Независимости, Композитора Ставонина (до улицы Маршала Голикова), Историка Костомарова, Антонова-Овсеенко, Хользунова, Владимира Невского, Генерала Лизюкова, Маршала Жукова, бульвару Победы, улицам Шишкова, 45 Стрелковой Дивизии, Транспортной, Урицкого, Ленина, проспекту Революции, улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Университетской площади до остановки «ВГУ».

В обратном направлении – по Университетской площади, улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции, улицам Ленина, Урицкого, Транспортной, 45 Стрелковой Дивизии, Шишкова, бульвару Победы, улицам Маршала Жукова, Генерала Лизюкова, Владимира Невского, Хользунова, Антонова-Овсеенко, Историка Костомарова, Композитора Ставонина (до улицы Маршала Голикова), Независимости, 65 лет Победы, площади Советов, улицам 1 Мая, Чудесной, Олифиренко, Горина, Академика Королева до остановки «Перинатальный центр».