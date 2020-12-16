В Воронеже пропала нуждающаяся в медицинской помощи девушка

Быть может, вы ее видели?

Волонтеры поисково-спасательного центра «Регион 36» просят помочь в поиске Оксаны Кривцовой. 15 декабря 28-летняя девушка ушла из дома на улице Березовая роща. С тех пор она не связывалась с родными.

Рост девушки - 160 сантиметров. Она плотного телосложения. Была одета в красную куртку, черные брюки, черные сапоги и синюю шапку с помпоном.

Волонтеры обращают внимание, что пропавшая жительница Воронежа нуждается в медицинской помощи. Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Оксаны Кривцовой, сообщите по телефонам: 8(995)333-13-13 или 112.