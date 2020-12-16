Стал известен средний размер взятки в Воронежской области

За взятки в Воронежской области в 2020 году покарали реальными сроками 14 человек. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В среду, 16 декабря, на совещании руководителей региональных правоохранительных органов подвели предварительные итоги трех кварталов 2020 года по коррупционным преступлениям. Оказалось, что за девять месяцев их было 249. Известен даже средний размер взятки по области. Он равен 210 тысячам рублей.

В суды направили 31 иск о возмещении ущерба, нанесенного коррупционерами. 14 человек получили за свое корыстолюбие реальные сроки. Всего рассмотрели 92 уголовных дел в отношении 97 взяточников.