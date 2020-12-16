Воронеж по IQ попал в пятерку лучших среди крупнейших городов России

Среди крупнейших городов, в которых проживает более миллиона человек, Воронеж оказался пятым по так называемому «IQ города». Необычный индекс оценки цифровой трансформации 16 декабря представило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Воронеж по итогам 2019 года набрал 52,39 балла. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Впервые такой индекс был рассчитан в марте 2020 года. Тогда Воронеж оказался на 13 месте из 15 возможных.

Города сравнивали по 10 субиндексам: от городского управления и умного ЖКХ до туризма и сервиса. Также оценивались система социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи и многое другое.

Для сравнения на первом месте по IQ - Москва с 89,65 баллами. Второй - Екатеринбург (55,05). Третья - Казань (53,91).

Правда, организаторы конкурса не приводят конкретным данных по тому за счет каких категорий тот же Воронеж вырвался в лидеры.