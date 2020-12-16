В Воронеже родители оставили без квартир десять детей

Детей пытались лишить квартир родные мамаши. Фото: из архива «КП»

В ходе проверки сотрудники прокуратуры Советского района проверили, как соблюдается закон при распоряжении материнским капиталом. И выяснили, что в нескольких семьях женщины купили на выделенные деньги квартиры. А детей туда прописывать не стали. Таким образом были нарушены правы десяти ребятишек.

Прокурор района обратился в суд с иском в защиту прав этих детей к их родителям. От ответчиков требуют хозяевами квартир сделать именно своих чад, а не себя «любимых».