Воронежец разбил окно в квартире, чтобы спасти себя и мать от отравления угарным газом

Воронежца услышали соседи, живущие в доме напротив Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

15 октября около 22:30 мужчина разбил окно в одной из квартир дома №56в по улице Богдана и стал кричать, что ему нужна помощь. Воронежца услышали соседи, живущие в доме напротив и позвонили в экстренные службы. Об этом «КП-Воронеж» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Тревогу поднял 26-летний парень. Он испугался, что может отравиться угарным газом. Вместе с молодым человеком в квартире была его 50-летняя мать. Оказалось, что юноша волновался не без причины.

- Предположительно причина произошедшего - нарушение правил использования газовой колонки, - пояснили в пресс-службе воронежского управления по делам ГО и ЧС.

Однако от госпитализации и парень, и его мать отказались. Помощь им оказали на месте.

Спасатели напоминают, что перед розжигом газовых приборов, имеющих организованный отвод продуктов сгорания через дымоходы, обязательно нужно убедиться в наличии тяги. Также нужно обеспечить троекратный воздухообмен в помещении. Говоря проще, держите открытыми форточки пока горит газ, не закрывайте решетки вентиляционных каналов.

- Не используйте газовые плиты для обогрева жилых помещений: кислород сгорает в больших объемах, скапливается угарный газ. Концентрация угарного газа всего лишь в 1% от общего объема воздуха в помещении является смертельной! В случае неисправности прибора вызывайте мастера газового хозяйства по номеру 104. При первом подозрении на отравление угарным газом звоните по номеру 112, - напоминают в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Симптомы и признаки отравления угарным газом: тупая головная боль, головокружение, шум в ушах, боли в груди, мышечная слабость, спутанность сознания, раздражительность, нарушение координации, потеря сознания, судороги.