Воронежец ночью разбил кирпичом окно и ограбил круглосуточный павильон

В одну из недавних ночей, когда на часах было уже 1.30, стекло в круглосуточном павильоне на улице Туполева разлетелось вдребезги от удара кирпичом. Незнакомец залез в помещение, оттолкнул продавца от кассового аппарата и похитил 5 тысяч рублей. Убежал преступник также через окно. Однако 56-летняя женщина запомнила приметы налетчика.

Оперативники провели сравнительный анализ данных и отработали ранее судимых граждан, совершавших аналогичные преступления. Под подозрение попал 29-летний воронежец. Он живет на той же улице. Он ранее отбывал наказание, как за воровство, так и за незаконный оборот наркотиков. Его задержали. Мужчина признался, что потратил на приобретение алкоголя.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.