Воронежец за пять дней перевел 2,4 млн рублей мошенникам в образе «банкиров» и «правоохранителей»

10 декабря 57-летнему воронежцу позвонил «сотрудник службы безопасности банка». Аферист сообщил, что на счет мужчины совершена хакерская атака и мошенники пытаются перевести деньги. Реальный мошенник убедил горожанина, что остановить преступников, можно только, положив все средства в некие «безопасные ячейки».

Воронежец отправился к банкомату и перевел по номерам чужих мобильных телефонов 1,4 миллиона рублей. Только после этого мужчина пошел в полицию. Там то ему и рассказали, что «сотрудник банка» и был реальным мошенником. Горожанина предупредили, что аферисты могут позвонить и вновь.

Однако мужчина и во второй раз доверился мошенникам. 15 декабря ему позвонил некто и представился сотрудником правоохранительных органов. Он запугал мужчину, что если он не будет помогать в поимке преступников, в отношении него возбудят уголовное дело. В общем закончилось все тем, что потерпевший перевел аферистам еще 1 миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жителям города Воронежа быть внимательными при общении с неизвестными лицами.